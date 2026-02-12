Багреева: в 2025 году в Москве зарегистрировались 354 тысячи новых самозанятых

Количество москвичей, применяющих налог на профессиональный доход, к началу 2026-го увеличилось практически на 20% за прошлый год и достигло отметки свыше 2,26 млн человек. Таким образом, столица сосредоточила 15% от всех российских самозанятых, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что все больше жителей города рассматривают самозанятость как комфортный вариант старта своего дела, открывая пути для карьерного роста и реализации идей.

«Самозанятые работают в самых разных областях: от IT-консультаций и маркетинга до грузоперевозок. За прошлый год в Москве зарегистрировались 354 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на начало 2026 года превысило 2,26 млн», — отметила Мария Багреева.

Заммэра доабвила, что рост числа самозанятых говорит о повышении предпринимательской инициативы граждан и усиливает конкурентность экономики города.

«Налог на профессиональный доход» пользуется спросом у лиц, ведущих деятельность без привлечения наемных работников. Ключевые плюсы — легкость оформления, автоматическое направление сведений о доходах, отсутствие потребности в налоговой отчетности и контрольно-кассовой технике.

Самые распространенные направления среди самозанятых, обозначивших род занятий при постановке на учет, — это аренда жилья, транспортные перевозки (пассажиров и грузов), доставка, маркетинг и реклама.

За 2025 год московские самозанятые сформировали для заказчиков около 292 млн чеков, что на 60% превышает показатель предыдущего года и демонстрирует рост их коммерческой активности. К концу декабря 2025-го средняя сумма одного чека составляла 2856 рублей.

В минувшем году поступления от самозанятых в бюджет Москвы достигли 20,6 млрд рублей — прирост 36% относительно 2024-го. С момента запуска данного налогового режима городская казна получила порядка 60 млрд рублей за счет НПД.

Для желающих строить карьеру, в том числе по предпринимательскому пути, действуют городские меры поддержки. На улице Щепкина (д. 38, стр. 1) функционирует центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего», где всего за три месяца реально обучиться одной из 75 востребованных специальностей в разных секторах экономики. С осени прошлого года центр обзавелся собственной площадкой практического обучения, расположенной в Печатниках (Волгоградский проспект, д. 42, к. 8). Карьерные консультанты после завершения курсов помогают запустить собственный бизнес в новой области.

Комплексную программу поддержки предпринимателей предлагает флагманский центр «Моя работа» на Шаболовке (д. 48). Специалисты помогают оценить потенциал в бизнесе, разъясняют тонкости открытия и управления своим предприятием, помогают разработать бизнес-план, зарегистрироваться как самозанятый, ИП или ООО, а также обрести первых потребителей услуг.

Актуальные материалы об экономической жизни столицы доступны на официальных каналах Комплекса экономической политики в Telegram и MAX.