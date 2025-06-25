Багреева: в 1 квартале в Москве купили коммерческой недвижимости на 164 млрд руб

В первые 3 месяца 2025 года объем инвестиций в приобретение готовых коммерческих объектов недвижимости Москвы достиг 164 млрд рублей. Этот показатель превышает результат аналогичного периода 2024 года почти на 80%, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что ключевыми инвесторами стали крупные банки и корпорации, для которых приобретение недвижимости под офисы и штаб-квартиры представляет собой перспективное долгосрочное вложение.

«В январе–марте 2025 года инвестиции в готовые объекты коммерческой недвижимости в столице составили 164 млрд рублей. На Москву по итогам первого квартала пришлось 89% всех сделок с готовыми объектами коммерческой недвижимости в стране — на 9 процентных пунктов больше, чем в январе–марте 2024-го», — пояснила Мария Багреева.

Параллельно в начале 2025 года значительно увеличились инвестиции в строительство коммерческой недвижимости. Согласно данным платформы «Инвестиционные проекты», на начало апреля в активной стадии реализации находился 371 проект на сумму 1,9 трлн рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем вложений вырос на 26%. Около половины этих средств направлено на возведение многофункциональных комплексов, объединяющих офисные, торговые и развлекательные пространства. Четверть инвестиций пришлась на строительство апартаментов, начатое до введения осенью 2024 года ограничений на новые проекты в этом сегменте. Оставшаяся часть (20%) была вложена в логистические объекты, торговые центры и развлекательные комплексы. Основные стройки новых коммерческих объектов сосредоточены на северо-западе столицы.

Как отметила Мария Багреева, активные инвестиции в коммерческую недвижимость способствуют созданию более удобной, динамичной и доступной городской среды. Многофункциональные комплексы становятся новыми точками притяжения, объединяя жилье, работу, отдых и бытовые услуги в шаговой доступности. Это снижает маятниковую миграцию, повышает комфорт жизни и экономит время москвичей. Развитие коммерческой застройки также сопровождается благоустройством прилегающих территорий, обновлением транспортной инфраструктуры и созданием новых общественных зон. Таким образом, вложения в недвижимость не только стимулируют экономику, но и напрямую улучшают повседневную жизнь города — от удобства передвижения до разнообразия сервисов и бытового комфорта.

По указанию мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству строительства деловых объектов.

По словам председателя столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзора) Антона Слободчикова, сейчас ведомство контролирует более 60 объектов коммерческой инфраструктуры общей площадью свыше 1,6 млн кв. м.