Багреева: столица заключила более 28 тыс контрактов с региональными поставщиками

За первые 5 месяцев 2025 года московские заказчики заключили на портале поставщиков более 28 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов на общую сумму 7,2 млрд рублей. Этот показатель на 10,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что за 12 лет работы портал поставщиков стал важным инструментом для бизнеса со всей России.

«За 5 месяцев этого года с поставщиками из регионов на портале заключили более 28 тыс. контрактов на сумму свыше 7 млрд рублей, что почти на 11% превысило объем контрактации за аналогичный период 2024 года. Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что на эти категории пришлось около половины всех контрактов.

В настоящее время на портале поставщиков зарегистрировано более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков. Ежедневно на платформе оформляется около 1,5 тыс. сделок. Более 90% предпринимателей, работающих на площадке, представляют малый и средний бизнес.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в июне 2025 года число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков превысило 375 тыс., что на 51% больше, чем в 2021 году. Платформа привлекает бизнес возможностью поставлять товары и услуги в разные регионы, высокой степенью цифровизации и скоростью проведения сделок.

«Ключевыми регионами — поставщиками столицы за первые 5 месяцев этого года стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тыс. контрактов на сумму 4,9 млрд рублей. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале», — пояснил Пуртов.

Регистрация на портале бесплатна и доступна двумя способами: через электронную почту или с использованием электронной подписи. Упрощенная регистрация по email позволяет просматривать информацию, но не участвовать в закупках. Предприниматели могут размещать данные о своих товарах, услугах и работах, которые видны всем пользователям, даже без электронной подписи.

Портал поставщиков работает в Москве с 2013 года. В 2024 году объем закупок на платформе составил 121,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. А за первые 5 месяцев 2025 года заказчики уже провели более 237 тыс. закупок на 46,8 млрд рублей.

Московская контрактная система продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых решений и поддержке малого бизнеса госзаказ Москвы обеспечивает экономию на всех этапах.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».