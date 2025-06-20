Багреева: столица повышает производительность труда в важных отраслях экономики

Фото - © Фото: Мария Багреева на сессии «Новый взгляд на производительность: адаптация и рост в меняющемся мире» / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города

В рамках федерального проекта «Производительность труда» в Москве основной акцент сделан на переход от точечной помощи отдельным компаниям к системному росту эффективности труда в ключевых отраслях и экономике города в целом. Об этом во время сессии «Новый взгляд на производительность: адаптация и рост в меняющемся мире» в рамках ПМЭФ сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

5 основных секторов для роста производительности

Заммэра уточнила, что столица фокусируется на увеличении производительности в пяти основных секторах городской экономики: обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, туризме и транспорте. Именно эти отрасли объединяют 90% участников проекта «Производительность труда».

«Сегодня эти отрасли обеспечивают порядка 50% занятости населения, а их доля в экономике Москвы — около 35%. Здесь мы видим большой резерв повышения производительности труда, и наша главная задача — сбалансировать вклад этих отраслей в занятость и городскую экономику», — рассказала Багреева.

Работа Москвы по расширению производительности

Столица продолжит активно вовлекать в проект промышленные предприятия, компании из сферы транспорта, торговли, туризма и строительства, создавая для них условия и стимулы для участия. Также будет расширяться консультационная поддержка бизнеса по внедрению бережливых технологий.

Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, которое формирует около 30% городской экономики и обеспечивает 40% рабочих мест. Для субъектов МСП, не участвующих в федеральном проекте, уже доступна бесплатная программа онлайн-обучения.

«Это открывает новые возможности для роста и развития малого и среднего бизнеса», — уточнила Багреева.

Развитие цифровизации и автоматизации

Хотя бережливые технологии способствуют повышению производительности ручного труда, их потенциал ограничен. Поэтому следующим шагом для предприятий станет развитие цифровизации, автоматизации и роботизации производственных и бизнес-процессов. Это направление также является приоритетным в работе по увеличению эффективности труда в Москве.

Заммэра рассказала, что повышение производительности нужно начинать с себя, поэтому столица активно внедряет бережливые технологии в органах власти и подведомственных организациях.

«К проекту уже присоединились 16 городских организаций в сфере транспорта, строительства, ресурсоснабжения, такие как „Мосгортранс“, „Мосинжпроект“, „ОЭК“, „Мосводоканал“ и другие. Также мы расширяем проект на бюджетную сферу, что позволит повысить эффективность госучреждений и качество предоставляемых москвичам услуг», — подчеркнула Багреева.

В 2022–2024 годах в Москве за счет городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в нем приняли участие 419 предприятий — примерно четверть крупных и средних промышленных компаний столицы.

С 2025 года московские предприятия продолжают работу в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Проект финансируется из городского бюджета, а заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.