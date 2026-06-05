Багреева: столица помогает бизнесу внедрять цифровые и роботизированные решения

Роботизация и цифровизация дают возможность масштабировать рост производительности труда, но без налаженной операционной модели они не дают устойчивого эффекта, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

С 2022 года столица ведет системную работу по повышению эффективности предприятий в рамках проекта «Производительность труда». За этот период его участниками стали свыше 500 компаний.

«Опыт реализации проекта показывает, что невозможно внедрить то или иное роботизированное решение, не переработав существенным образом операционные процессы. В противном случае это будет довольно дорогая и бессмысленная инвестиция, которая не даст ту отдачу, которая ожидается. По нашим оценкам, роботизация на базе выстроенных процессов дает дополнительный прирост производительности на 20-40%», – сказала Мария Багреева.

По ее словам, сегодня в рамках проекта эксперты правительства Москвы не только анализируют узкие места и потери в операционных процессах, но и оценивают возможности дальнейшей оптимизации: где есть потенциал для автоматизации, какова цифровая зрелость компании, как интегрировать роботизированные и цифровые решения в существующие производственные системы.

На сегодняшний день роботизация предприятий мегаполиса сталкивается с дефицитом информации об эффективных решениях, недостаток квалифицированных кадров в компании для их внедрения, страх не оправдать инвестиции и нехватка интеграторов цифровых решений. Чтобы решить эти проблемы город ведет активную информационную работу, знакомит компании с существующими решениями и их эффективностью.

Так, столицей разработана база из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей, включая бережливые технологии, решения по цифровизации и роботизации.

«Для демонстрации лучших практик Москва проводит зарубежные деловые миссии и стажировки на высокотехнологичных предприятиях страны с фокусом на внедрении цифровых и роботизированных технологий. Деловая миссия в Дубай была посвящена лучшим практикам в сфере гостеприимства, а в Шанхай – изучению опыта крупнейших индустриальных площадок и умных заводов с высокой плотностью роботизации и долей автоматизации процессов. Мы видим, что отдельные изученные решения уже начинают внедряться столичными компаниями», – подчеркнула заммэра.

Также она добавила, что одной из проблем реализации проектов по роботизации является недостаток интеграторов.

«Сегодня можно купить отечественных роботов, можно заказать что-то из Китая, но успех внедрения будет во многом зависеть от того, насколько квалифицированный интегратор с вами работал, насколько этот интегратор понимает ваш производственный процесс, насколько он владеет технической частью и насколько эффективные решения по внедрению в вашу деятельность того или иного робота он предложит», – считает Мария Багреева.

Помимо этого, для помощи бизнесу столицей была сформирована единая база поставщиков и интеграторов цифровых решений, которая включает в себя свыше 200 компаний, которые работают на рынке и имеют хорошую репутацию.