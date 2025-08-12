Багреева: регионы провели 24 тысячи закупок по потребностям в 1 полугодии

В первом полугодии 2025 года региональные заказчики провели свыше 24 тысяч закупок по потребностям на Портале поставщиков и сэкономили более 300 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Закупки по потребностям дают возможность региональным заказчикам быстро приобретать нужные товары на Портале поставщиков. За отчетный период они заключили 24,1 тыс. контрактов на общую сумму 3,9 млрд рублей.

«Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8,7%, что позволило госучреждениям сэкономить почти 312 млн рублей — на 25% больше, чем за тот же период 2024 года. Наиболее часто заказчики из регионов покупали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические вещества», — отметила Мария Багреева.

При проведении закупки по потребностям заказчик размещает список требуемых товаров, работ или услуг, указывая срок подачи ценовых предложений от поставщиков. После завершения этого срока он выбирает победителя, ориентируясь на ключевые критерии — это не всегда самая низкая цена, приоритетом могут стать сроки поставки или качество продукции.

Как рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, наибольшую активность в таких закупках проявили представители Пермского края: они подписали 3,6 тыс. контрактов на 400 млн рублей. Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа заключили 2,8 тыс. и сделок на 492 млн рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа — 2,7 тыс. контрактов на 473 млн рублей.

«На эти три региона пришлось более трети от общего объема закупок по потребностям», — пояснил Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в первом полугодии текущего года на портале поставщиков провели закупки на сумму около 58 млрд рублей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации малых закупок. Сейчас в его каталоге представлено 3,2 миллиона товаров и услуг. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов. Региональные представительства портала помогают предпринимателям освоить работу с площадкой, консультируют заказчиков и поставщиков, проводят встречи, собирают предложения по улучшению функционала и устранению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по федеральному номеру +7 800 303-12-34 или оставить заявку на сайте.

Функциональным заказчиком портала является московский департамент по конкурентной политике, а за его техническое развитие отвечает департамент информационных технологий города.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».