Багреева: оборот столичных производителей текстиля и одежды вырос на 42% за год

Оборот московских производителей текстильных изделий и одежды в 2024 году достиг 226,1 млрд рублей, что на 42% превышает показатель 2023 года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На сегодняшний день в столице производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, заполняя ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов, обеспечивая рынок качественными товарами.

«За прошлый год предприятия этой отрасли заработали более 226 млрд рублей — на 42% больше, чем годом ранее. На производителей текстильных изделий и одежды приходится почти 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 18% от общего оборота отрасли в России», — добавила Мария Багреева.

Почти 77% отраслевого оборота — 174,1 млрд рублей — обеспечили производители одежды. Они увеличили выручку на 35%. Почти 23%, или 52 млрд рублей, заработали компании, выпускающие изделия из текстиля. Их оборот вырос почти на 74%.

Рост отрасли обеспечивают в первую очередь малые предприятия. За год их оборот повысился на 81% и достиг 114,1 млрд рублей, а доля в обороте отрасли увеличилась на 11 процентных пунктов и составила более половины. На крупные и средние предприятия приходится свыше 49% отраслевого оборота. За 2024 год они заработали 112 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее.

Компании сектора могут воспользоваться широким комплексом мер поддержки — от субсидий и льготных займов до содействия в модернизации и расширении ассортимента и выхода на новые рынки сбыта. Все это позволяет предприятиям постоянно модернизировать производство, внедрять инновационные обновления и формировать новый промышленный потенциал.