Багреева: оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос на 39%

Фармацевтическая промышленность столицы в условиях импортозамещения наращивает выпуск продукции и обороты, заявила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Так, за 9 месяцев текущего года оборот фармсектора достиг 403,2 млрд рублей, что на 38,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Фармкомпании столицы успешно решают задачи по импортозамещению. Предприятия в том числе благодаря мерам поддержки города внедряют новые разработки и осваивают эффективные технологические процессы, что позволяет им увеличивать выпуск лекарств, не допускать возникновения дефицита после ухода части иностранной продукции и выводить на рынок современные препараты, которые не имеют аналогов в мире», — прокомментировала Багреева.

Заместитель мэра уточнила, что доля столицы в общероссийском объеме данной отрасли по итогам января — сентября текущего года составила почти треть.

Почти 68% оборота отрасли, или 275,8 млрд рублей, обеспечили производители лекарств и материалов, которые применяются в медицинских целях и ветеринарии. Это на 16,7% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Оставшиеся 32% - производители фармацевтических субстанций.

Также около 88% оборота фарминдустрии столицы обеспечивает крупный и средний бизнес.

«Сегодня свыше 300 промпредприятий столицы занимаются выпуском лекарства, медизделия, технику и другие критически значимые товары. По итогам трех кварталов текущего года столичные фармзаводы поставили заказчикам товаров на 16,6% больше, чем в январе — сентябре прошлого года. Такая динамика — следствие всесторонней поддержки, которую город оказывает компаниям под руководством Мэра Сергея Собянина. Так, на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ развивается крупнейший в РФ фармкластер, а благодаря офсетным контрактам столица получает качественные препараты для лечения кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний», — подчеркнул заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что за последние 5 лет производство лекарств в городе смогло вырасти в 2,5 раза.