Багреева: оборот обрабатывающей промышленности столицы вырос на 21% за 2024 год

Оборот столичных обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в прошлом году достиг 7,9 трлн рублей, увеличившись на 21,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Обрабатывающая промышленность играет важную роль в экономике Москвы, охватывая множество отраслей — от производства оборудования до выпуска одежды и пищевых продуктов.

«Предприятия этих отраслей обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет, создают рабочие места для высококвалифицированных кадров. В 2024 году обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли почти 8 трлн рублей. Более 16% этого объема — 1,3 трлн рублей — обеспечили производители высокотехнологичной продукции: оптики, электроники, компьютеров», — отметила Багреева.

Значительную часть отраслевого оборота занимают пищевая промышленность с показателем 807,1 млрд рублей (около 10% общего оборота), фармацевтическое производство — 606,3 млрд рублей (почти 8%), а также производители машин и оборудования — 375,3 млрд рублей (примерно 5%).

Известно, что по итогам минувшего года лидерами роста оборотов стали высокотехнологичные производства, увеличившие свои показатели более чем в два раза. Также значительный рост выручки продемонстрировали компании, выпускающие изделия из дерева, — на 49%, до 36 млрд рублей. Мебельные фабрики увеличили оборот на 47%, до 46 млрд рублей, а фармацевтические компании — почти на 44%.

Всего на Москву приходится 10,8% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

Продукция столичных компаний обрабатывающих отраслей пользуется спросом не только в столице, но и за ее пределами. Так, ведется активная поставка в регионы РФ товаров пищевой промышленности и технологически сложных изделий и материалов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о продолжившемся в прошлом году увеличении промышленного производства в городе, что говорит о высокой эффективности действующих мер поддержки промышленности.