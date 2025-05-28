Багреева: оборот московской пищевой промышленности вырос на 10% в 1 квартале

Оборот производителей пищевой промышленности столицы в первом квартале текущего года составил 221 млрд рублей, увеличившись на 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Лидерами роста по итогам первого квартала стали компании, специализирующиеся на выпуске масложировой продукции. Их оборот за год вырос почти в 9 раз — до 649 млн рублей. Мукомольные заводы увеличили выручку почти на 39% — до 5,3 млрд рублей. Производители фруктовых и овощных консервов увеличили оборот на 35% — до 7,4 млрд рублей.

«Московская пищевая промышленность активно развивается. Предприятия расширяют производственные мощности, внедряют новые современные технологии, что позволяет им увеличивать объемы и качество продукции и поставлять ее не только на столичный рынок, но и в другие регионы страны. В январе — марте 2025 года оборот пищевой промышленности достиг 221 млрд рублей — это более чем на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года. Около 21% из этого объема, или 46 млрд рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Почти 15%, или 32,7 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, более 12%, или 26,9 млрд рублей, — производители молочной продукции», — уточнила Багреева.

Свыше 77% оборота пищевой промышленности, или 171,1 млрд рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Их оборот вырос на 5,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Малые предприятия заработали 49,7 млрд рублей — это почти 23% отраслевого оборота. За год их выручка увеличилась на 31%.

Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Доля этой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составляет 12,9%. Столица обеспечивает более 6% оборота пищепрома РФ.