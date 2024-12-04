Багреева: объем закупок столицы у региональных поставщиков превысил 285 млрд руб

В течение 10 месяцев 2024 года объем закупок у региональных поставщиков столичными заказчиками составил 285,5 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что столица занимается активным развитием межрегионального сотрудничества в области госзаказа.

«С января по октябрь этого года столичные заказчики заключили около 106 тыс. контрактов с поставщиками из других субъектов Российской Федерации на более чем 285 млрд рублей. Наибольшим спросом у московских учреждений пользовались строительные работы, поставка медицинских товаров, а также охранные и противопожарные услуги», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что объем заключенных в этих категориях контрактов превышает 60% от общего числа закупок у поставщиков из регионов.

Предприниматели из регионов благодаря возможности выйти на московский рынок могут масштабировать бизнес и расширить географию поставок. Столичные заказчики при этом сокращают расходы при закупках, гарантированно обеспечивают свои потребности и получают доступ к большему количеству актуальных предложений.

Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, большую часть региональных закупок в столицах совершают поставщики из Подмосковья — в течение 10 месяцев 2024 года они заключили порядка 47 тыс. контрактов на 115 млрд рублей.

«На втором месте — компании из Санкт-Петербурга: объем закупок у них составил свыше 35 млрд рублей. Далее следуют предприниматели из Челябинской области, сумма контрактов с которыми составила более 6 млрд рублей, и поставщики из Пермского края и Нижегородской области, заключившие с Москвой сделки на 3,6 и 2,6 млрд рублей соответственно», — сказал Пуртов.