Багреева: объем закупок на столичном портале поставщиков превысил 120 млрд руб

В прошлом году государственные и муниципальные заказчики осуществили свыше 600 тыс. закупок общей стоимостью 121,7 млрд рублей через столичный Портал поставщиков, сказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Портал поставщиков обеспечивает школам, детсадам, поликлиникам и другим заказчикам возможность оперативной закупки необходимой продукции, а предпринимателям — заключение контрактов и расширение географии сбыта товаров, работ и услуг.

«Портал поставщиков уже почти 12 лет позволяет заказчикам оперативно проводить закупки малого объема, а предпринимателям — продвигать товары и услуги и масштабировать бизнес. Платформа динамично развивается — в прошлом году на портале состоялось свыше 600 тысяч закупок, что более чем на 20% превысило показатель 2023-го. Наиболее активно заказчики приобретали строительные, канцелярские и хозяйственные товары, средства связи, бытовую и оргтехнику, ремонтные работы, а также медицинские, образовательные, охранные, страховые и информационно-технологические услуги», — добавила Багреева.

Все процессы на платформе ведутся в цифровом формате. Для работы достаточно наличия компьютера с доступом в интернет и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Оперативному освоению функционала пользователями способствует обучающий раздел «Школа поставщика». Удобство функционала платформы и перспективы выхода на межрегиональный уровень высоко оценили уже свыше 350 тыс. предпринимателей в РФ.

«На Портале поставщиков работают свыше 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Кроме столичных учреждений в прошлом году активно закупали продукцию на площадке заказчики из Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На них пришлась почти половина от общего объема закупок, совершенных на портале», — прокомментировал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Он нацелен на автоматизацию закупок малого объема. Каталог продукции насчитывает свыше 3 млн наименований.

Для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на Портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».