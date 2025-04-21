Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 26% в 1 квартале

В первые 3 месяца 2025 года сумма закупок у малого бизнеса (СМП) достигла 106,1 млрд рублей, что на 26% больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что малые предприятия играют значительную роль в ключевых проектах столицы: занимаются озеленением, строительством дорог и социальных объектов, поставками лекарств в больницы, а также обеспечивают школы и детские сады продуктами.

«В первом квартале 2025 года московские заказчики подписали с субъектами СМП договоры на сумму 106,1 млрд рублей. Это на 26% больше января – марта прошлого года, когда сумма заключенных с малым бизнесом контрактов составила 84,1 млрд рублей», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что наибольший объем закупок пришелся на услуги по благоустройству территорий, поставку медикаментов, ремонт зданий и обслуживание инженерных и информационных систем.

Московские власти постоянно работают над улучшением системы госзакупок, упрощая малым компаниям доступ к городским контрактам. Например, с 2022 года все закупки до 20 млн рублей проводятся исключительно среди СМП, а срок оплаты по контрактам сокращен с 15 до 7 дней.

По словам главы департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, столица активно развивает партнерство с малым бизнесом в сфере госзаказа. За 20 лет общий объем контрактов с СМП превысил 3 трлн рублей.

«Объем госзакупок Москвы среди СМП вырос более чем в 100 раз — почти до 640 млрд рублей в 2024 году, что составляет 16% от всех таких сделок с малым бизнесом в Российской Федерации. Через госконтракты предприниматели получают возможность находить заказчиков и расширять географию продаж — участвовать в таких процедурах могут поставщики не только из Москвы, но и других регионов страны», — пояснил Пуртов.

Прозрачность и доступность госзаказа для малого бизнеса обеспечивает, в частности, портал поставщиков — межрегиональная платформа для небольших закупок. Его запустили в 2013 году для автоматизации таких сделок. Ассортимент товаров, работ и услуг на платформе включает свыше 3 млн позиций, а ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала поставщиков выступает департамент Москвы по конкурентной политике, а техническую поддержку осуществляет столичный департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям московской программы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».