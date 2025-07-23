Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса составил почти 238 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2025 года столица приобрела у малого бизнеса товары и услуги на общую сумму 237,5 млрд рублей. Наибольший спрос пришелся на медицинскую продукцию, строительные материалы и образовательные услуги — эти три категории составили более трети от всех заключенных контрактов, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что малый бизнес играет важную роль в реализации многих городских инициатив. Предприниматели участвуют в строительстве инфраструктурных объектов, ремонте дорог, благоустройстве дворов, а также обеспечивают стабильные поставки продуктов питания и лекарств в школы, детские сады и медицинские учреждения

«За январь — июнь текущего года Москва заключила с представителями малого бизнеса более 133 тысяч контрактов на сумму 237,5 миллиарда рублей. Чаще всего город закупал у них медицинские изделия и лекарства: на их поставку подписано 25 тысяч контрактов на сумму свыше 64 миллиардов рублей», — отметила Багреева.

Заммэра добавила, что также высоким спросом пользовались стройматериалы и образовательные услуги — 12 тыс. контрактов на 7,6 млрд рублей и почти 11 тыс. соглашений на 1,2 млрд рублей соответственно.

Для поддержки малого бизнеса в сфере госзаказа город совершенствует законодательство в области контрактных отношений. С 2022 года все закупки стоимостью до 20 млн рублей проводятся исключительно среди СМП. Эта мера расширяет возможности малых предприятий, позволяя им участвовать в госзакупках и развивать свою деятельность. Росту доли малого бизнеса в экономике столицы также способствует укрепление межрегионального сотрудничества.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, столица активно взаимодействует с предпринимателями из других регионов России. Так, за первое полугодие 2025 года около 40% контрактов с малым бизнесом были заключены с региональными поставщиками, а их общая сумма превысила 73 млрд рублей.

«Чаще всего в столичных закупках участвовали представители малого бизнеса из Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Нижегородской областей — с представителями этих субъектов было заключено свыше 30 тыс. контрактов на более чем 42 млрд рублей», — сказал Пуртов.

Московская контрактная система продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица занимает ведущие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, цифровизации и вовлечению малого бизнеса городские госзаказы обеспечивают экономию на всех этапах.

Развитие цифровых сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».