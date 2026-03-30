Багреева: Москва запустила курс интенсивов по повышению производительности труда

В Москве стартовал цикл очных интенсивов, предназначенных для представителей малого и среднего предпринимательства. Курс нацелен на освоение инструментов, позволяющих повысить производительность труда. Упор в обучении сделан на практическое применение субъектами МСП методов бережливого производства и цифровых решений, которые способствуют росту эффективности бизнеса, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что малый и средний бизнес являются одним из ключевых секторов столичной экономики, который обеспечивает порядка 30% ВРП и объединяет около 40% занятых. При этом производительность труда в МСП на 25% ниже, чем в крупных компаниях, что свидетельствует о большом потенциале роста.

«Для этого город последовательно создает условия, позволяющие предпринимателям осваивать современные управленческие подходы для повышения эффективности. Мы запустили серию очных интенсивов, в ходе которых участники вместе с экспертами разбирают реальные процессы, тестируют решения и глубже осваивают инструменты бережливых технологий», — пояснила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что благодаря практико-ориентированному формату обучения они могут сразу применять в своем бизнесе приобретенные знания.

Первый подобный семинар под названием «Формула успеха: инструменты эффективного бизнеса» был организован для субъектов МСП АНО «Мосстратегия» совместно со Сбером. В рамках этого очного интенсива эксперты познакомили слушателей с методами диагностики бизнес-процессов, способами решения операционных задач и подходами к планированию создания продуктов. Отдельное внимание на мероприятии уделили цифровым инструментам: автоматизации, роботизации, а также использованию аналитических решений. Участникам рассказали о возможностях цифровых систем для контроля производительности, комплексных платформах, позволяющих автоматизировать рабочие процессы, складских системах с применением машинного зрения и роботизированных комплексах, используемых для демонтажа. Кроме того, предприниматели получили адресные рекомендации по интеграции этих решений в деятельность собственных компаний.

Также для представителей малого и среднего бизнеса осветили вопросы государственной поддержки. Среди доступных мер — гранты, льготное кредитование, субсидии, помощь в подборе кадров и аренде помещений, а также ряд других инструментов. Помимо этого, на мероприятии разобрали примеры компаний, которые уже участвуют в федеральном проекте «Производительность труда»: они успешно внедрили у себя бережливые технологии и смогли повысить операционную эффективность. По итогам семинара его участникам также дали персональные рекомендации относительно внедрения представленных решений в их компаниях.

Поскольку очный формат вызвал большой интерес среди бизнесменов, организаторы планируют проводить такие интенсивы ежеквартально.

В столице для малого и среднего предпринимательства действуют бесплатные образовательные программы, нацеленные на повышение эффективности и внедрение бережливых технологий. В частности, совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» доступны два дистанционных курса: «Свое дело: новый уровень» и «Свое дело: новый уровень ПРО». Первый из них посвящен основам бережливого подхода, а второй — практическому применению изменений в бизнесе с отработкой решений на реальных примерах.

Планомерная работа по повышению эффективности столичных предприятий за счет городского бюджета началась в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» (сейчас — федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 московских предприятий. Подать заявку на участие можно на сайте АНО «Мосстратегия».

С дополнительной информацией об экономике Москвы можно ознакомиться в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MAX.