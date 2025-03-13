Багреева: Москва расширила реестр объектов спорта для получения налоговой льготы

Владельцы 53 спортивных объектов в Москве имеют возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. В этом году в Реестр объектов спорта, предоставляющих такую льготу, было добавлено еще 20 объектов — теперь общее количество объектов, на которые распространяется эта льгота, достигло 53, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Включение в реестр позволяет уменьшить налог на имущество в 10 раз.

«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в Реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице и обеспечивают подготовку спортсменов по разным направлениям», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что в текущем году список пополнили несколько спорткомплексов, крупных футбольных стадионов, крупнейший в Европе теннисный центр и другие объекты. Благодаря этому владельцы включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 2 млрд рублей.

Для того чтобы объект был включен в реестр, он должен соответствовать определенным критериям: его площадь должна превышать 8 тыс. кв. м, а сам объект должен быть зарегистрирован во Всероссийском реестре объектов спорта. Чтобы получить льготу, владелец объекта должен подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

После проверки соответствия всем требованиям объект будет добавлен в реестр. Льгота начнет действовать с момента выполнения всех условий, но не ранее 1 января 2022 года.