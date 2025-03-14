Багреева: Москва расширила реестр апартаментов для получения налоговой льготы

Семь дополнительных зданий в столице были включены в реестр апартаментов, что позволяет их владельцам воспользоваться льготой по налогу на имущество физических лиц. Это решение было утверждено на заседании президиума правительства Москвы, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Теперь в реестре числится 47 зданий столицы.

Апартаменты, являясь нежилыми помещениями, облагаются более высокими налоговыми ставками по сравнению с квартирами. Для квартир ставки составляют 0,1–0,3%, тогда как для апартаментов стандартная ставка равна 0,5% от кадастровой стоимости. Если апартаменты находятся в зданиях, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, ставка увеличивается до 1,5%.

«С 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в Москве предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку с 1,5 до 0,5%», — отметила Мария Багреева.

Воспользоваться льготой можно только при соблюдении определенных условий: в разрешительных документах должно быть указано наличие апартаментов, их площадь не должна превышать 300 квадратных метров, а кадастровая стоимость должна быть не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр. Часто в документах отсутствует упоминание об апартаментах, что делает невозможным применение льготы.

Правительство Москвы ежегодно обновляет Реестр апартаментов, включая в него здания, соответствующие установленным критериям. До последних изменений в реестре было 43 здания, теперь их количество увеличилось до 47. При этом три здания были исключены из реестра, так как перестали соответствовать требованиям, в частности, из-за исключения из Перечня торгово-офисных объектов. Это не приведет к увеличению налоговой нагрузки на владельцев, поскольку для апартаментов в зданиях, не входящих в этот перечень, уже действует пониженная ставка в 0,5%.

Проверить, включено ли здание с апартаментами в перечень, можно с помощью специального сервиса, используя адрес или кадастровый номер объекта.