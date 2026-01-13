Багреева: Москва обновила сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Департамент экономической политики и развития города Москвы обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (Сборник СН-2012) с учетом цен на 1 января 2026 года, сказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

За прошлый год в нем было актуализировано свыше 1,5 тыс. и включено почти 300 новых стоимостных показателей.

«В Сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. В 2025 году в сборнике актуализировали более 1,5 тыс. показателей. Это даст до 400 млн рублей потенциальной экономии бюджетных расходов в год. Применение сборника оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений и обеспечивает равные условия для бизнеса, участвующего в закупках. Выигрывают от этого и жители города, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», — прокомментировала Багреева.

С 2025 года показатели сборника актуализируются с применением робота мониторинга цен, который с помощью ИИ-алгоритмов анализирует ценовые предложения на материальные ресурсы. Это повышает точность бюджетного планирования и способствует сокращению затрат на содержание объектов.

Утвержденными в Сборнике СН-2012 показателями руководствуются около 2,5 тыс. столичных заказчиков и коммерческих компаний при эксплуатации и техническом обслуживании разных объектов городского хозяйства. Пополнение сборника новыми стоимостными нормативами и пересчет в текущий уровень цен осуществляются ежеквартально.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.