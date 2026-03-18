Багреева: льготу по налогу могут получить владельцы 61 столичного объекта спорта

В Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций дополнительно включен еще один спортивный объект столицы, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Теперь этой льготой в городе могут воспользоваться собственники 61 объекта спорта. Уточняется, что включение в реестр позволяет уменьшить налог на имущество в 10 раз.

«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр включили многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовый дворец, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более полутора миллиардов рублей», — поделилась Багреева.

Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений от собственников. Обратиться за включением в него могут владельцы спортивных объектов площадью более 8 тыс. кв. м, которые входят во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения льготы собственнику необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в Реестр.

