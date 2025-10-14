Багреева: льготу по налогу могут получить владельцы 60 столичных объектов спорта

В столице в реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций дополнительно вошли еще 7 спортивных объектов, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Теперь данной льготой могут воспользоваться собственники 60 объектов спорта в городе. Включение в реестр позволяет снизить налог на имущество в 10 раз.

«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в этом году в реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен рядом новых спорткомплексов, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими объектами. Собственники всех включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 млрд рублей. Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений», — поделилась Багреева.

Для включения в реестр объект должен соответствовать ряду критериев: его площадь должна быть более 8 тыс. кв. м, и он должен быть включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения льготы собственнику необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в реестр. Льгота будет применяться с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.