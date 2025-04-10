«Бабаевский» и создатель авиадвигателей «Салют» стали промкомплексами в Москве

Кондитерский концерн «Бабаевский», а также изготовитель авидвигателей «Салют» получили статус промышленного комплекса. Это позволит предприятиям получить ряд налоговых льгот, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди них: -50% от исчисленного налога на недвижимое имущество, ставка аренды земли составит 0,3% от кадастровой цены участка, -20% от исчисленного налога на землю. Благодаря становлению промкомплексами оба предприятия получат возможность экономить миллионы рублей. Эти средства компании смогут отправить на модернизацию и улучшение собственных производств.

«Бабаевский» — один из древнейших кондитерских концернов в стране. Его создали в 1804 году. Компания изготавливает около 130 наименований кондитерских изделий. На заводе трудоустроены около 1,4 тыс. человек.

«Салют» — предприятие с богатой историй. Это один из наиболее крупных изготовителей авиадвигателей в РФ. Там трудоустроены 8,6 тыс. человек.

На территории Москвы есть 52 промышленных комплекса. На них работает 62,5 тыс. человек.