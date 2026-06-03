«АвтоВАЗ» и СПбПУ подписали соглашение на ПМЭФ-2026
«АвтоВАЗ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве на ПМЭФ-2026, сообщает газета «Петербургский дневник».
О подписании документа на площадке форума рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Соглашение направлено на укрепление связки «образование — наука — промышленность» и подготовку кадров для автопрома.
Партнерство предусматривает совместные исследовательские и образовательные программы, стажировки студентов на производственных площадках компании, а также реализацию инженерных проектов. Особое внимание уделят импортозамещению и созданию новых автомобильных компонентов.
В «АвтоВАЗе» заявлены планы по обновлению модельного ряда, а СПбПУ обладает опытом участия в передовых автомобильных разработках. Стороны рассчитывают, что сотрудничество ускорит внедрение технологий в производство и поддержит развитие российского автомобилестроения.
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