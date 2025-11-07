«Автостат» зафиксировал снижение спроса на все основные китайские бренды

сегодня в 05:33

Продажи новых китайских автомобилей в России сократились на 27%

За период с января по октябрь 2025 года российский рынок новых китайских легковых автомобилей продемонстрировал значительное снижение, сообщает ТАСС .

Согласно данным агентства «Автостат», продажи сократились на 27,3% в годовом выражении, достигнув показателя в 569,9 тысячи единиц.

Наибольшее падение было зафиксировано у брендов Geely (-41%) и Changan (-39%), тогда как Haval сохранил лидерство с результатом в 135,8 тысячи автомобилей, несмотря на снижение на 15%.

Единственным растущим брендом в топ-5 стал Jetour, увеличивший продажи на 4%. Общий рынок новых легковых автомобилей в России также сократился на 19,9%, составив 1,06 миллиона единиц.

Эксперты связывают эту динамику с насыщением рынка и изменением потребительского спроса.