«АвтоСпецЦентр»: сильного снижения поставок автомобилей из Китая в РФ не будет

Сильного сокращения поставок китайских автомобилей в Россию в ближайшее время не предвидится, заявил РИАМО генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Он отметил, что спрос на автомобили из Китая остается в России стабильно высоким.

«Чаще всего покупатели обращают внимание на модели брендов Geely, Haval и Chery. Китайские автомобили неспроста пользуются популярностью среди россиян. Покупатели отмечают, что делают выбор в пользу авто из Китая благодаря хорошему качеству, приемлемой стоимости и современным технологиям. Действительно, эти характеристики позволяют китайским брендам конкурировать с европейскими и американскими производителями и укреплять свои позиции в России», — рассказал глава компании.

По его мнению, сокращение поставок китайских авто может привести к их подорожанию в России.

«В то же время для российского автопрома это может быть выгодно. В условиях сниженной конкуренции и растущих цен на китайские авто популярность отечественных производителей будет увеличиваться», — считает Терлюкевич.

По его словам, в случае сильного сокращения поставок китайских автомобилей отечественному автопрому будет довольно сложно удовлетворить все потребности рынка.

«Доля российских автомобилей на отечественном авторынке составляет лишь 30%, в то время как китайских автомобилей — 50%», — сообщил глава ГК «АвтоСпецЦентр».

Экспорт китайских наземных транспортных средств в Россию (легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и их запчастей) в марте 2024 года снизился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года — до 1,4 млрд долларов.