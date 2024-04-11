Автоперевозчики грузов в РФ должны будут записать себя в реестр с 1 марта 2025 г

Согласно новым нормам, с 1 марта 2025 года коммерческие перевозчики должны будут регистрироваться в специальном реестре, а также регистрировать грузовики. Участники рынка считают, что такие требования слишком мягкие, а наказание за нарушение избыточно, сообщает « Коммерсант ».

Многие представители рынка переживают за сложность интеграции нового реестра с IT-системами. Их также беспокоит стабильность работы при большом числе пользователей и устойчивость к взлому.

Создание системы допуска на рынок автомобильных грузоперевозок обсуждали с момента отмены лицензирования. Инициативы были заблокированы Минэкономики России из-за создания излишней административной нагрузки на перевозчиков. Систему начали законодательно оформлять только недавно.

Юридические лица и ИП в реестре должны соблюдать необходимые требования, связанные с поддержанием транспорта в исправном техническом состоянии, проведением медосмотра водителей и других. Самозанятые могут быть допущены к коммерческим перевозкам при условии, что масса транспортного средства составит от 2,5 до 3,5 тонны.

По предварительным данным, закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.