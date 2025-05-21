Автомобиль и походы к психологу: на что копят российские официанты

Благодаря информации от сервиса безналичных чаевых «Нетмонет», стало известно, на что копят официанты в России и о чем они мечтают, сообщает Газета.ru .

Большая часть официантов ставит перед собой достаточно грандиозные цели и копит суммы более 50 тыс. рублей. Около 15 тыс. работников заявили, что копят на путешествия, эта цель является одной из самых популярных. Главным желанным направлением стала Азия. Более 3 тыс. человек мечтают о поездке в Корею, Таиланд, Японию, Китай, Бали и Шри-Ланку. Также популярностью пользуются путешествия по России. Так, очень востребованы Алтай, Калининград, Мурманск и Териберка.

На втором месте по популярности оказались крупные покупки, такие как автомобиль, собственное жилье, техника и даже домашние питомцы. На третьем месте в топе расположились накопления для посещения психолога и на обучение в этой сфере путем приобретения курсов или учебы в университете. Коррекция зрения и поход к стоматологу также стали одними из самых востребованных целей.

Более того, стало известно о том, что многие официанты, более 500 опрошенных, собирают чаевые для помощи нуждающимся. Распространены желания помочь благотворительным фондам и приютам для животных, некоторые даже мечтают создать собственные приюты.

«Официанты — это люди с живыми, настоящими мечтами. Кто-то копит на кругосветное путешествие, кто-то — на стоматолога или приют для дельфинов. Это напоминание о том, что за каждой суммой чаевых стоит человек, которому вы помогаете стать ближе к своей цели», — заключил управляющий директор «Нетмонет» Игорь Феркалюк.