Авиакорпорация «Рубин» получила благодарность губернатора Подмосковья

Четверо специалистов балашихинской авиакорпорации «Рубин» были отмечены благодарностями губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие авиационной промышленности отметившимся сотрудникам предприятия вручил участник программы «Время героев» — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Авиакорпорация «Рубин» — это гордость Московской области, гордость нашей страны. Благодаря вам развивается авиационная отрасль. И, несмотря на все сложности, вызовы, которые стоят перед Россией, вы с гордостью с этим справляетесь. Благодаря вам наши военные летчики взлетают в небо, выполняют боевые задачи, чтобы одержать совместную победу. Потому что победа будет не только на фронте, но и на таких предприятиях, как ваше. Желаю дальнейшего процветания и с наступающим Новым годом!» — сказал Лосунчуков.

Благодарность Губернатора получили: начальник термического цеха Игорь Трофименко, механик цеха по производству углеродных материалов Владимир Балашов, руководитель группы бухгалтерии Вероника Тюшкевич и начальник первого отдела Татьяна Кабальская.

«Этот год у нас ознаменовался годом модернизации производства и подбора кадров. Спасибо за те награды, которые нам сегодня вручили, за высокую оценку нашего труда. Мы достигли высоких показателей и выполнили все обязательства перед заказчиками. Реализованы крупные проекты по модернизации и разработке взлетно-посадочных устройств, внедрены технологии, в том числе по изготовлению композитных и углеродных материалов. У нас уже формируется портфель заказов на 2028 год», — сказал генеральный директор «Авиакорпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. За время работы предприятия его специалисты разработали больше 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения: колес, систем торможения и гидравлических агрегатов, соответствующих лучшим мировым стандартам. Компания участвует в реализации программы импортозамещения, является исполнителем государственного оборонного заказа и участником программы развития гражданской авиации. Сегодня на предприятии работают более 2,2 тыс. специалистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.