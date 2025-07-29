Напряжение в геополитике и снижение ключевой ставки ЦБ давят на рубль. Эти факторы работают против рубля и поддерживают валюту, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Август — исторический самый опасный месяц года для рубля: в 73% случаев в этот период национальная валюта падает, а пара usd/rub растет. И сезон 2025 может усилить статистические закономерности», — комментирует ситуацию эксперт.

Геополитический фон напряженный, а ЦБ активно снижает ставку — оба фактора работают против рубля и способствуют развороту иностранной валюты вверх с уровней двухлетнего дна, подчеркивает он.

«Так, угрозы санкций расширяют риск-премию в курсе рубля. А секвестр ставки ЦБ делает кредитование для экспортеров и импортеров более доступным — снижается предложение, растет спрос на валюту», — говорит Зельцер.

По его мнению, до конца лета ожидается движение курса доллара к нижней границе среднесрочного прогнозного диапазона 85-90 рублей. Для евро ориентир — вглубь области 95-100 рублей. Юань может взять курс в область 11,5-12 рублей.