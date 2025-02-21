Аттракционы и бананы: в Яндексе рассказали, во что хотят инвестировать россияне

В пресс-службе Яндекса назвали самые необычные запросы об инвестициях в российском поисковике: ретроградный Меркурий, аттракционы, банановые плантации, пасека, переработка лосося, виниловые пластинки, кладовки в новостройках и микрозелень, сообщает Газета.ru .

Среди популярных традиционных тем — недвижимость, акции, бизнес, золото и криптовалюта. За последние 5 лет вырос интерес к драгоценным металлам и криптовалюте с 24 до 45%. Интерес к остальным категориям уменьшился.

Кроме того, в 2019 году россиян интересовали проекты и квартиры, а 10 лет назад чаще всего поисковые запросы касались также недвижимости, бизнеса, строительства, золота и форекса.

При этом, помимо России, пользователи спрашивают об инвестициях в США и Китае, а помимо столицы — в Сочи и Санкт-Петербурге. Кроме того, они задают уточняющие вопросы об инвестициях, ищут отзывы и выгодные варианты.