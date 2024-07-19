Астраханская область и Узбекистан расширяют сотрудничество

Губернатор Бабушкин: экспорт в Узбекистан из Астрахани вырос на 10%

Астраханская область и Узбекистан намерены укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи. Об этом шла речь на встрече губернатора Игоря Бабушкина с послом республики в России Ботиржоном Асадовым, сообщает «Бриф24» .

По итогам 2023 года экспорт в Узбекистан из Астраханской области увеличился на 10%, а импорт — на 20%. Грузовой логистический хаб региона с начала текущего года принял около 6 тыс. тонн узбекских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию.

Игорь Бабушкин предложил властям Узбекистана активнее использовать транзитные возможности Астраханской области для доставки товаров в Россию в рамках транспортного коридора «Север-Юг».

Стороны также обсудили вопросы культурного обмена. Губернатор пригласил делегацию Узбекистана посетить Каспийский медиафорум и Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны», которые состоятся в Астрахани в августе 2024 года.