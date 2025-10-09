Астрахань показала промышленные разработки на форуме в Петербурге

На XIV Петербургском международном газовом форуме, который проходит с 7 по 10 октября, Астраханская область представила достижения 7 промышленных компаний: регион показал стенд с продукцией для нефтегазовой отрасли, сообщает «Бриф24» .

Экспозицию подготовили в сотрудничестве с представителями «Газпром добычи Астрахань». Заместитель председателя регионального правительства Илья Волынский отметил, что компания представляет передовые решения в области замещения импортных технологий, новейшее оборудование для газовой промышленности и информационные технологии.

На выставке, в частности, можно увидеть инженерное и трубопроводное оборудование от «БТ-СВАП», геосинтетические материалы от «Гекса-Лотос», а также беспилотные летательные аппараты от группы компаний «Лотосник», применяемые для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Помимо этого, на стенде демонстрируются инновационные разработки от компаний «РНГ-инжиниринг», «Вилина» и «Сатурн Индастрис».

