АСЕАН добавит новые области в договоренности о свободной торговле с Китаем

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) собирается обновить соглашение о свободной торговле с КНР. В нем появятся пункты о цифровой экономике, ликвидации нетарифных барьеров, рассказал министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул во время встречи межправительственной организации, сообщает РИА Новости .

Сотрудничество между Ассоциацией и КНР важно. Китай все еще самый крупный торговый партнер АСЕАН. Он занял эту позицию много лет назад, отметил Зафрул.

По его словам, АСЕАН, в свою очередь, тоже является самым крупным торговым партнером КНР. Взаимодействие между сторонами — процесс, который идет в обе стороны.

В новой версии соглашения появятся сферы, которых до этого там не было. Речь идет об устойчивом развитии, цифровой экономике, вопросах, связанных с регулированием, процедурами, а также стандартами. Подробности собираются разгласить 27 октября.

Саммит АСЕАН начался 26 октября. Он будет идти три дня.

