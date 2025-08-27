Артем Васканян рассказал, как избежать роста расходов на логистику онлайн-заказов

Заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян заявил, что импульсивные заказы и массовые возвраты на маркетплейсах приводят к удорожанию доставки.

Заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян отметил, что тенденция к частым небольшим заказам и массовым возвратам товаров приводит к росту стоимости доставки. По его словам, нагрузка на логистическую систему напрямую влияет на цену услуг.

«Покупатели должны понимать, что стоимость доставки зависит от нагрузки на логистику. Более ответственное формирование заказов поможет замедлить рост расходов. В противном случае рынок может перегреться, и часть покупателей вернется к офлайн-покупкам, чтобы избежать дополнительных затрат», — предупредил Васканян.

Эксперт подчеркнул, что возвратная логистика является одной из самых сложных и затратных сфер для продавцов маркетплейсов.

«Часто в пунктах выдачи распакованные заказы из 10–20 позиций отправляются обратно. Каждый возврат требует отдельной обработки, что увеличивает количество операций и расходы продавцов», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Васканян добавил, что подобная модель потребления не является ответственной. Если ситуация не изменится, стоимость доставки продолжит расти, а покупатели столкнутся с увеличением расходов на логистику из-за роста числа возвратов и требований к скорости доставки.