«Аравия» инвестирует 900 млн рублей в расширение производства в Подмосковье

Производитель косметической продукции, компания «Аравия», приступает к строительству второй очереди производственного комплекса на территории Подмосковья. Разрешение на строительство уже получено. Участок для реализации проекта в г. Протвино г. о. Серпухов был предоставлен компании в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Компания «Аравия» уже завершила строительство первой очереди производственного комплекса площадью 9 тысяч кв. метров, в настоящее время на предприятии идет монтаж оборудования. Площадь второй очереди составит около 10 тысяч кв. метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 900 млн рублей. Для жителей г. о. Серпухов и близлежащих муниципалитетов на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс компания рассчитывает в течение двух лет», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новую производственную площадку «Аравия» планирует оснастить современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики — кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику. После выхода комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 10 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ.

«Площадку по льготной ставке за 1 рубль в год по программе поддержки импортозамещающих предприятий, мы подобрали на инвестиционной карте Московской области. Из условий: в течение трех лет построить производственно-складской комплекс, создать рабочие места и начать выпускать продукцию. Все это подходило для нас идеально, поскольку мы постоянно модернизируем наше производство и работаем над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Так, например, только в этом году мы разработали и запустили в производство новые продукты: соли для ванн, сыворотки, кремы, шампуни и другое. Каждый год в ассортименте бренда появляется 30-40 новинок. Но одно остается неизменным — качество. Мы традиционно стараемся придерживаться натуральных рецептур и ингредиентов. Именно поэтому большую часть всех косметических средств, которые мы производим, можно назвать органическими», — отметил генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков.

На сегодняшний день у компании «Аравия» более 30 учебных центров по всей России, на базе которых профессиональные технологи обучают начинающих специалистов, а на действующем заводе в рамках профориентации регулярно проводятся экскурсии для старшеклассников. Студентов колледжей и химических вузов предприятие охотно принимает на производственную практику, а после получения диплома — на работу.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.