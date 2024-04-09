App Store удалил новое приложение Тинькофф банка

Приложение «Т-помощь» для iOS исчезло из App Store после его анонса

Новое приложение Тинькофф банка «Т-помощь» было доступно в официальном магазине App Store всего несколько часов, сообщает ТАСС .

Приложение для пользователей iOS «Т-помощь» вышло в официальном магазине App Store 9 апреля, но уже через несколько часов исчезло. При переходе по ранее активной ссылке пользователи видят сообщение, что данное приложение больше недоступно.

Специалисты обновили приложение для iPhone, стабилизировав его работу. В программе также изменился дизайн.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России добавил Тинькофф банк в реестр операторов, которые выпускают цифровые финансовые активы. Изменения в реестр внесли в конце марта 2024 года.