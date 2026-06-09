АПК Подмосковья представит продукцию на форумах в июне

Агроэкспортеров Подмосковья пригласили принять участие в ключевых международных выставках, форумах и бизнес-миссиях июня для расширения рынков сбыта. В программе — мероприятия в Казани, Минеральных Водах, Красногорске, Ростове-на-Дону и Китае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В июне для предприятий агропромышленного комплекса запланирован ряд отраслевых событий, направленных на развитие международного сотрудничества и укрепление экспортного потенциала.

Форум INTEKPROM DAIRY-2026 уже прошел в Казани. Участники обсудили ценообразование, качество продукции, конкуренцию, экспортные перспективы и меры государственной поддержки молочной отрасли. С 9 по 11 июня в Минеральных Водах проходит международная выставка PRO ЯБЛОКО-2026, посвященная технологиям выращивания, хранения и реализации плодово-ягодной продукции.

С 16 по 19 июня в МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске состоится 30-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack. Компании представят современные решения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также для сферы общественного питания и торговли. С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону пройдет форум «Инновации в пищевой промышленности: повышение эффективности производства и экспортного потенциала продукции», где участники обменяются технологиями и практиками переработки сырья.

Завершит месяц деловая миссия российских экспортеров в Китай с 24 по 26 июня. Ее организует «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России. В состав делегации войдут представители зерновой, мясной, кондитерской, рыбной и других отраслей АПК.

В ведомстве подчеркнули, что участие в международных мероприятиях остается одним из наиболее эффективных инструментов продвижения региональной продукции на внешние рынки. Экспортерам рекомендуют заранее планировать деловую активность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.