АПК Подмосковья могут узнать про экспортные стратегии при ведении бизнеса с Китаем

Представители подмосковных предприятий АПК, работающих на рынке КНР или рассматривающих его как перспективный, могут пройти обучение по отдельному модулю образовательной программы «Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты», которое организуется школой экспорта РЭЦ совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ и школой менеджмента Харбинского политехнического университета при поддержке ВТБ и группы РЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе занятий по теме маркетинга эксперты и представители компаний, имеющие опыт в продвижении товаров на китайском рынке, рассмотрят успешные кейсы экспортеров и разберут типовые ошибки.

Также слушателям расскажут о том, как выстроить успешную маркетинговую стратегию, возможностях выхода на рынок по каналам интернет-торговли, соответствии товаров техническим условиям и стандартам, предпочтениях потребителей и требованиях рынка.

Занятия в рамках курса начнутся с 28 января. Участники также смогут получить менторскую поддержку от экспертов школы экспорта РЭЦ и возможность принять участие в выездной программе в Харбине (КНР). Подробная программа и регистрация на обучение доступны на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.