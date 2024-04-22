Апартаменты в девяти зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Девять новых зданий в Москве вошли в Реестр апартаментов, собственникам которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц. Данное решение было принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города.

До текущих изменений Реестр насчитывал 45 московских зданий, теперь к ним добавлены еще девять. В отношении апартаментов в двух из включенных зданий, расположенных по адресам: ул. Бакунинская, д. 5 и Аминьевское шоссе, д. 6, льгота будет применяться с 2022 года, а в отношении остальных — с 2023 года.

Известно, что добавление зданий в Реестр апартаментов обеспечивает поддержку граждан, которые смогли приобрести нежилые помещения, внешне неотличимые от жилых, и используют их для постоянного проживания.

Апартаменты — нежилые помещения, поэтому ставки налога на имущество физлиц по ним выше, чем по квартирам. В большинстве случаев ставки по квартирам составляют 0,1-0,3%, на апартаменты в обычном случае — 0,5% от кадастровой стоимости, а на апартаменты, которые расположены в зданиях Перечня торгово-офисной недвижимости, — 1,5%.

Для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на граждан, постоянно проживающих в апартаментах, облагаемых по повышенной ставке 1,5%, с 2016 года в законе «О налоге на имущество физических лиц» предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку до 0,5%. Однако ей можно воспользоваться только при выполнении ряда условий: в разрешительных документах должны быть упомянуты апартаменты, площадь которых составляет до 300 кв. м, а их кадастровая стоимость — не меньше 100 тыс. рублей за 1 кв. м.

Отмечается, что восемь зданий были исключены из Реестра, поскольку прекратили удовлетворять условиям нахождения в нем, в частности по причине исключения из Перечня торгово-офисных объектов города Москвы. Эта мера не повлечет увеличения налоговой нагрузки на собственников, поскольку для апартаментов в зданиях, не включенных в перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая ставка 0,5 процента.

Узнать, включено ли здание с апартаментами в такой Перечень, можно по его адресу или кадастровому номеру на сайте Департамента экономической политики и развития города при помощи специального сервиса.