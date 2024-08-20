АО «Мособлэнерго» успешно дебютировало на рынке облигаций

АО «Мособлэнерго» успешно разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей с купоном, привязанным к значению ключевой ставки Банка России. Срок обращения составит пять лет, по выпуску предусмотрена оферта через три года. Облигации включены во второй уровень котировального списка Московской биржи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Дебют компании на рынках капитала вызвал высокий интерес у участников рынка. Компания провела ознакомительный вебинар для инвесторов на площадке Московской биржи, на котором присутствовали свыше 70 профессионалов. Уже на этапе премаркетинга первоначальный ориентир по ставке купона был понижен на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. В день сбора книги заявок на приобретение облигаций ориентир был снижен еще дважды и зафиксирован на уровне «Ключевая ставка Банка России + 1,4%».

Общий объем заявок инвесторов почти в три раза превысил объем выпуска. В размещении приняли участие все категории институциональных инвесторов: управляющие, инвестиционные и страховые компании, пенсионные фонды и банки. Повышенный интерес к выпуску проявили и частные инвесторы: объем их спроса превысил 1 млрд рублей.

«Дебютным выпуском облигаций компания начала свою историю на рынках капитала и, на наш взгляд, сделала это крайне успешно. Доверие наших инвесторов и их высокий интерес к выпуску позволили достичь ставки купона на уровне крупнейших российских компаний», — отметил заместитель генерального директора АО «Мособлэнерго» по экономике и финансам Виктор Мельничук.

Организаторами выступили Газпромбанк и Банк ДОМ.РФ.

Как отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, основная цель размещения биржевых облигаций на 3,5 млрд рублей — рефинансирование чистого долга, а также покупка электросетевых активов.

«Облигационный займ позволит ознакомить рынок капитала с АО «Мособлэнерго», эффективно реализовывать дальнейшую стратегию Правительства региона и компании, направленную в том числе, на предполагаемую консолидацию, приобретение новых рыночных активов, оставаясь при этом открытой и понятной для внешних инвесторов и кредиторов, позволяя акционеру оценивать компанию с точки зрения рынка, — заключил Евгений Хромушин.

АО «Мособлэнерго» обеспечивает электроснабжением потребителей в Московской области. Компания активно участвует в развитии и модернизации электросетевой инфраструктуры региона, предоставляя услуги по передаче и распределению электроэнергии. Выручка АО «Мособлэнерго» с 2021 года выросла с 22,2 млрд рублей до 28,1 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, с 1,3 млрд рублей в 2021 году до 4 млрд рублей в 2023 году.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.