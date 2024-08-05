АО «Мособлэнерго» объявило о выпуске облигаций объемом 3,5 млрд рублей

АО «Мособлэнерго» вышло на Московскую биржу еще в декабре 2023 года, зарегистрировав программу своих облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Продолжается сбор заявок на дебютный выпуск 5-летних облигаций серии объемом 3,5 млрд рублей, рассмотрение запланировано на 15 августа текущего года. Заявки можно подать на любых финансовых онлайн платформах или приложениях. Выпуск доступен, в том числе, для приобретения неквалифицированными инвесторами. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк также является агентом по размещению займа.

«На протяжении двух лет аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтверждает кредитный рейтинг нашей компании на уровне АА+(RU) «Стабильный», — сказал генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко. — По прогнозам АКРА, по результатам 2023–2025 годов долговая нагрузка компании сохранится на низком уровне при высоком уровне обслуживания долга».

Московская биржа в целях дальнейшего дебютного выпуска облигаций компании провела вебинар для потенциальных инвесторов, на котором представители Министерства энергетики Московской области и руководство «Мособлэнерго» презентовали компанию.

«Мы представили обзор операционной деятельности нашей компании и презентовали финансовые результаты, — рассказал Владимир Бойко. — Уставный капитал АО «Мособлэнерго» вырос в 71 раз с 290 млн рублей в 2009 году до рекордных 20,8 млрд рублей в 2024 году. Ежегодно нам удается не только увеличить финансовое состояние, успешно выполнить инвестиционную программу и программу капитального ремонта, но и обеспечить прочный фундамент для стабильного развития в будущем. Улучшение производственных показателей компании позволяет стабильно наращивать выручку, EBIDTA и формировать дивидендную базу».

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, основная цель размещения биржевых облигаций на 3,5 млрд рублей — рефинансирование чистого долга, а также покупка электросетевых активов.

«Облигационный займ позволит ознакомить рынок капитала с АО «Мособлэнерго», эффективно реализовывать дальнейшую стратегию правительства региона и компании, направленную, в том числе на предполагаемую консолидацию, приобретение новых рыночных активов, оставаясь при этом открытой и понятной для внешних инвесторов и кредиторов, позволяя акционеру оценивать компанию с точки зрения рынка», — заключил Евгений Хромушин.

АО «Мособлэнерго» обеспечивает электроснабжением потребителей в Московской области. Компания активно участвует в развитии и модернизации электросетевой инфраструктуры региона, предоставляя услуги по передаче и распределению электроэнергии. Выручка АО «Мособлэнерго» с 2021 года выросла с 22,2 млрд рублей до 28,1 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, с 1,3 млрд рублей в 2021 году до 4 млрд рублей в 2023 году.

Одним из важных направлений деятельности АО «Мособлэнерго» является технологическое присоединение новых объектов к электрическим сетям. Также компания внедряет современные технологии для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности своей работы. В 2023 году АО «Мособлэнерго» обеспечило передачу 15,1 млрд киловатт-часов электроэнергии. Компания также успешно завершила программу капитального ремонта, охватив 327 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также 318 трансформаторных подстанций. В рамках инвестиционной деятельности было построено 263,36 км линий электропередачи и введено 169,11 МВА дополнительной трансформаторной мощности. За 2023 год через «Портал Потребителя» было заключено более 13 тысяч договоров на общую мощность 443 МВт.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.