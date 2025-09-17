Аномальный курс рубля: эксперт дал экономический прогноз до конца года

Специалист по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что текущий курс рубля — аномален, а доллар к концу года может дойти до отметки в 90 рублей, сообщает Газета.ru .

«Это связано в основном с тем, что российские компании-экспортеры продают на внутреннем рынке практически всю валютную выручку, плюс Минфин и ЦБ конвертируют резервы, в том числе из ФНБ для подпитки бюджета, чтобы покрывать дефицит бюджета», — сказал эксперт.

По его словам, текущая поддержка российской валюты носит непродолжительный и шаткий характер. Для ослабления рубля Банку России и министерству финансов не потребуется предпринимать целенаправленных действий.

Как только урегулируются вопросы, связанные с бюджетными тратами на 2025 год, курс рубля естественным образом скорректируется в обратную сторону. Значительная часть этих трат, вероятно, связана с оборонной сферой и носит конфиденциальный характер.

На 16 сентября стоимость доллара превышала 82 рубля. С начала года произошло укрепление рубля по отношению к американской валюте примерно на 18–19 рублей, что составляет около 18–19%. В 2024 году наблюдался рост курса доллара по отношению к рублю приблизительно на 13–15%.