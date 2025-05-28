Анохин: задача власти — не управлять бизнесом, а создавать условия для его развития

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, как региональные власти выстраивают взаимодействие с бизнесом — без попыток управлять, но с акцентом на поддержку, кооперацию и расширение горизонтов, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Анохина, предприниматели гораздо лучше чиновников понимают, как вести дела. Поэтому ключевая задача властей — не вмешиваться в управление, а создавать инфраструктуру и условия для развития.

«Когда мы сами начинаем строить заводы или покупать предприятия, получается не очень хорошо — это не наша зона компетенции», — подчеркнул губернатор.

Вместо прямого вмешательства власти сосредоточились на объединении бизнес-сообщества и помощи в его росте. Анохин отметил, что среди предпринимателей много тех, кто начинал с палаток в 1990-х, кто-то — без профильного образования, но при этом сумел построить успешный бизнес. Однако многие из них, как выразился губернатор, «не выходили из своих колодцев» — то есть оставались замкнутыми в локальных рынках.

«Мы начали кооперировать бизнес, вытаскивать его за пределы региона. Возим с собой в другие субъекты, за рубеж — сейчас вот, например, организуем бизнес-миссии в Белоруссию», — рассказал глава региона.

По мнению губернатора, такая практика помогает предпринимателям расширять кругозор, заводить полезные связи и выходить на новые рынки.