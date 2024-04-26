Anglo American отклонила предложение компании BHP о слиянии

Компания Anglo American Plc отклонила предложение BHP Group о слиянии. В фирме посчитали, что компанию и ее перспективы существенно недооценивают, сообщает «Интерфакс» .

Решение об отказе в слиянии приняли члены совета директоров единогласно.

Председатель совета директоров компании Стюарт Чэмберс отметил, что у Anglo American есть хорошие возможности для того, чтобы создать существенную акционерную стоимость благодаря высококачественным активам. Они хорошо согласуются с энергопереходом и другими основными тенденциями спроса.

Ранее компания подтвердила то, что BHP направила ей предложение о слиянии путем обмена акций. Это не является обязывающим и требует соблюдения ряда условий.