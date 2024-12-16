Андрей Воробьев: все регионы конкурируют за меры поддержки специалистов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе интервью на телеканале «Россия 24» рассказал, что все регионы ведут конкуренцию за меры поддержки высококлассных специалистов.

«Все мы боремся и за инвесторов, и за учителей, потому что сама идеология национальных проектов предполагает, что ты внедришь максимум умных решений и достигнешь тех показателей, которые перед тобой стоят», — отметил Воробьев.

Он добавил, что этот нарратив присутствует во всех сферах: в здравоохранении, образовании и многих других.

Губернатор рассказал ранее, что в Подмосковье проживает 10 млн человек.

«Все это требует заметного темпа по строительству социальных учреждений и обеспечения качества жизни», — отметил Воробьев.