Андрей Воробьев: власти поддерживают ведущие предприятия Подмосковья

Он отметил, что в Московской области много ведущих организаций. В их числе корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», «НПО машиностроения» — лучшие предприятия в области ракетостроения и космической техники, а также крупнейший в стране производитель вагонов метро «Метровагонмаш» и многие другие.

Кроме того, Воробьев рассказал о компании «Криогенмаш» в Балашихе. Это лучшее в стране предприятие по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области сжиженного природного газа.

«В апреле компания успешно обеспечила пуск тяжелой ракеты „Ангара — А5“ на космодроме „Восточный“, а на днях предприятие отметило 75-летний юбилей», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, для крупных предприятий и МСП власти подготовили ряд мер поддержки. Так, например, они могут взять земельный участок в аренду за 1 рубль, им предоставляется субсидия на создание инженерной и транспортной инфраструктуры — возмещение затрат от 80 до 200 млн рублей, а для отдаленных округов — от 100 до 250 млн рублей.

Кроме того, предоставляются субсидии «Модернизация» — до 50% произведенных и подтвержденных затрат и до 50% от первоначального взноса; субсидия промышленным предприятиям на покупку нового оборудования — до 50% затрат, но не более 20 млн рублей.

Также компании могут получить грант Фонда развития промышленности Московской области — не более 50 млн рублей на одно предприятие. А еще им предоставляется льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области на 7 лет со ставкой до 5% годовых.

«Сегодня, в День машиностроителя, поздравляю всех работников этой сферы с профессиональным праздником! Ваши талант, труд и преданность делу создают мощь российской промышленности. Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед!» — добавил губернатор.