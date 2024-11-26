Андрей Воробьев: в Подмосковье расширят ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат»

В Подмосковье планируется расширить особые экономические зоны (ОЭЗ) «Дубна» и «Ступино Квадрат». Сегодня в регионе работают пять ОЭЗ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник губернатор выступил на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

«ОЭЗ дают порядка 13 млрд налоговых поступлений в год. У нас есть возможность компенсировать затраты региона за счет налоговых поступлений в федеральный бюджет», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при поддержке Минэкономразвития России в регионе активно развивается инфраструктура ОЭЗ. В частности, ведется работа по созданию и улучшению сетей, дорог и коммуникационных систем.

По словам главы региона, сегодня на территории Подмосковья 70 индустриальных парков. В настоящее время ведется строительство еще пяти. Ежегодно в регион приходит около 100 новых резидентов. Сейчас заполняемость индустриальных парков составляет 88%.

С текущего года в подмосковных индустриальных парках применяют новый подход, который объединяет в себе пять различных аспектов. В соответствии с этим подходом создается государственный индустриальный парк (ГИП) «Ленинский», где ключевым резидентом будет компания «Росатом».

Губернатор рассказал, что еще одним важным этапом является выход на производственную площадку. Благодаря центру содействия строительству данный процесс сократился с 36 до 8 месяцев. В индустриальных парках и ОЭЗ разрешение на строительство выдается сразу после оформления земли под застройку. Сегодня на региональном портале госуслуг доступны 57 услуг по стройке.

«30% налоговых поступлений бюджета Московской области — это МСП. Четверть валового регионального продукта (24,8%) — тоже МСП. Общий объем инвестиций региона за прошлый год — 1,6 трлн рублей», — отметил Воробьев.

За десять месяцев текущего года регион зафиксировал рост производства электрического оборудования на 52,5%. В связи с этим Подмосковье особенно заинтересовано в поддержке всех представителей бизнеса, заключил губернатор.