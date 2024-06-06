Андрей Воробьев: в Подмосковье китайские предприятия строят за год

Китайские предприятия в Московской области, как правило, строятся за год, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сроки реализации соглашений разные. Китайские коллеги, как правило, строят за один год свои предприятия с оборотом где-то от 100 до 300 млн долларов, если говорить в валюте. <…> Работает на таких предприятиях от 200 до 300 человек. Весьма технологичные предприятия, и мы их запустим в Солнечногорске, в Ленинском городском округе рассматривается проект», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Он выразил уверенность, что эти проекты будут реализованы достаточно быстро.

Воробьев добавил, что вместо Mercedes-Benz в Подмосковье пришел китайский производитель, который будет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

«На эту мощность он будет выходить поэтапно. Начнет с 30-40 тыс., и мы очень надеемся, что это будет тоже очень заметная лепта в экономическое развитие, экономический рост нашей страны и нашего любимого Подмосковья», — отметил губернатор.