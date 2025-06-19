Андрей Воробьев: стремимся сконцентрировать производство роботов в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ обсудил планы по локализации с производителями робототехники. На встрече были руководители компаний, создающих роботов разного назначения — от добычи нефти до работы на складских терминалах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Стратегическая задача, которую ставит наш президент — войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них — Софию, можно увидеть на стенде Московской области на ПМЭФ.

Как уточнил губернатор, компания «Комитас», занимающаяся производством роботов для складских центров Wildberries, Ozon, «Магнит», планирует построить завод в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Еще один участник нашей сегодняшней встречи — молодая и перспективная компания „Валдай Роботы“ — готова прийти к нам в государственный индустриальный парк „Титан“ в Ленинском и расширить производство промышленных роботов. Это и руки-манипуляторы, и руки-сварщики, и роботы-тележки для складов. Важно, что у обеих компаний роботы с отечественным программным обеспечением. Третий значимый для нас резидент — компания „СМТ“, которую мы презентовали на ПМЭФ в прошлом году. Уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцове, в планах — также зайти в „Титан“», — уточнил глава региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей», — сказал он.

Роботизация складов

Компания «Комитас» работает на российском рынке и в странах СНГ уже свыше 18 лет. Она занимается в том числе и масштабными проектамив области комплексной автоматизации и роботизации процессов хранения и передвижения товаров внутри складских терминалов. В частности, фирма производит автономные мобильные роботы-сортировщики AMR, которые могут перемещаться в окружающей среде без участия человека, а еще роликовые конвейеры, высокоскоростные сортировочные системы Cross-belt Sorter.

Сейчас у «Комитас» есть собственное производство роботизированного и автоматизированного оборудования в Солнечногорске и испытательная лаборатория в Есипове. На ПМЭФ-2025 компания подписала соглашение с «Магнитом» о роботизации склада в Подольске. «Комитас» собирается и дальше расширять присутствие в Московской области.

«В Подмосковье мы работаем с 2022 года. Планируем расширять мощности в пользу увеличения годовых объемов производства уже имеющегося оборудования и диверсификации продуктовой линейки», — отметил собственник ООО «Комитас» Давит Манукян.

Как уточнил бизнесмен, на сегодняшний день у компании появился новый земельный участок в ОЭЗ «Ступино Квадрат» площадью 6,7 га.

«Наша компания внесена в реестр системообразующих предприятий РФ. Кроме конвейеров всех типов, ⁠складских роботов-сортировщиков, ⁠кросс-белт сортировщиков в ближайшее время собираемся начать производить 3D-шаттловые системы (трех типов), ⁠краны-штабелеры и прочее оборудование автоматизации и роботизации», — перечислил Манукян.

Локализация из Китая в Подмосковье

«СМТ» — официальный представитель и дистрибьютер продукции компании CRP (ведущий китайский производитель промроботов) в РФ, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

На ПМЭФ-2024 компания подписала соглашение с Подмосковьем и запустила в Одинцове производство роботов, использующихся в нефтегазовой отрасти и пищевой промышленности, машиностроении, мебельном производстве, электронике. В их модельном ряду — сварочные, коллаборативные роботы для паллетирования, автоматизации производственных процессов (SCARA), роботы-манипуляторы.

Компании предоставят площадку в государственном индустриальном парке «Ленинский». Приступить к реализации проекта «СМТ» планирует в I квартале следующего года. Объем инвестиций — 1 млрд рублей. На производстве появится 140 рабочих мест.

«На данный момент в Подмосковье мы базируемся в Одинцовском округе, но планируем переезд в Ленинский, как только введут новый индустриальный парк. Там для нас уже подобрано место для реализации нашего проекта — это порядка 3 тыс. кв. м», — поделился гендиректор CRP Robot Григорий Обуздин.

Он уточнил, что сейчас роботов делают в Китае, но компания хочет постепенно перебазировать производство в Подмосковье.

«Сперва это этап сборки, а затем локализации компонентой базы: сервомоторов, редукторов, системы управления», — пояснил Обуздин.

Умные транспортные роботы и ПО

Еще один участник встречи — российский OEM-производитель промышленных и логистических роботов «Валдай Роботы». Он тоже планирует локализоваться в Московской области. Пока ведется подбор площадки.

Компания работает с 2022 года. У нее есть производство продукции полного цикла — разработка собственных комплектующих, электроники и программного обеспечения. В портфеле — как тяжелые логистические, умные транспортные роботы, так и промышленные роботы-манипуляторы, которые входят в реестр отечественной продукции.

Как рассказал управляющий директор и основатель «Валдай Роботы» Егор Бакулин, компания делает ставку на умные решения с применением ИИ и свои разработки. Например, недавно специалисты создали первого в мире транспортного робота, который может работать на уровнях мезонинного хранения с нестандартным покрытием в совместном режиме с человеком.

«Такие условия встречаются в большинстве наших логистических центров, и, к сожалению, ни один иностранный или отечественный производитель не мог тогда предложить решения для таких задач», — подчеркнул Бакулин.