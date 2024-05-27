Андрей Воробьев рассказал о планируемых экономических проектах с Узбекистаном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Совете регионов России и Узбекистана рассказал о планируемых совместных проектах Подмосковья и Узбекистана.

Ранее глава региона обсудил возможность сотрудничества с премьер-министром Абдуллой Ариповым. У властей уже есть успешный опыт взаимодействия и интеграции в промышленные парки. Также область ранее подписала меморандум о сотрудничестве с Андижанской областью.

«Собираемся открыть для начала совместные предприятия, ну и дальше смотреть возможности дальнейшей интеграции», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что еще важна подготовка профессиональных кадров по значительным для региона специальностям: ткачихи, каменщики, водители и сварщики. У области есть опыт, позволяющий готовить кадры, в том числе и для потребности РФ и Подмосковья.

Также губернатор отметил и сферу логистики. Он напомнил, что в Подмосковье находятся три крупнейших сухих порта, еще несколько проектов в данной сфере осуществляются. Например, у региона есть совместный трехсторонний проект с КНР и Казахстаном в Наро-Фоминске. Еще дан старт проекту с Узбекистаном, совместный проект с ТЛЦ в Джалал-Абадской областью (Киргизия).

«Мы видим тут большие перспективы», — подчеркнул глава Московской области.

По его словам, по президентской программе в Подмосковье открыто две школы: Физтех-лицей с возможностью постоянного проживания и гимназия им. Примакова. С Белоруссией регион обменивается школьниками, а педагоги могут проходить практику и перенимать лучшие навыки, работать в наилучших лабораториях. Такую возможность планируется рассмотреть и на уровне Узбекистана и России.

Также Воробьев рассказал о том, что уже было сделано в рамках сотрудничества с Узбекистаном.

«„Щелково-Агрохим“ открыло большое подразделение по защите растений. Это важнейший завод, который сегодня полностью обеспечивает Узбекистан всем необходимым с точки зрения защиты и полностью исключает зависимость от европейских и каких-то других стран», — добавил губернатор.

Как уточнил глава Подмосковья, данный завод требует тесной интеграции с наукой. Поэтому с Самаркандским сельхозуниверситетом заключено соглашение о подготовке нужных кадров.

Еще одним примером сотрудничества, по словам Воробьева, является «Метровагонмаш». Вагоны для ташкентской подземки поставляют из Мытищ.

Он еще отметил сотрудничество Подмосковья по приобретению в Самаркандской области для нужд региона в опытную эксплуатацию автобусов среднего класса. Это дополнительно к тому, что производят в области.

Воробьев подчеркнул, что совместные проекты находятся в высокой стадии готовности.

«По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.), в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер „Ника“. Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований», — сказал губернатор.

На сегодняшний день 13 ученых из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах ОИЯИ.