Главная

Андрей Воробьев рассказал, как помогает бизнесу центр содействия строительству

Воробьев: центр содействия строительству сопровождает каждый бизнес-проект
Экономика

Фото - © Медиасток.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» отметил, что центр содействия строительству сопровождает каждый проект региона и помогает бизнесу во многих вопросах.

Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект Московской области. Это наше ноу-хау. Многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой.

Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья

По словам Воробьева, технические условия, разрешения на съемку, согласование — это все делают в центре содействия строительству Подмосковья.

Глава региона отметил, что центр помогает предпринимателям решить многие возникающие вопросы.