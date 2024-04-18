Андрей Воробьев рассказал, как помогает бизнесу центр содействия строительству
Воробьев: центр содействия строительству сопровождает каждый бизнес-проект
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» отметил, что центр содействия строительству сопровождает каждый проект региона и помогает бизнесу во многих вопросах.
Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект Московской области. Это наше ноу-хау. Многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
По словам Воробьева, технические условия, разрешения на съемку, согласование — это все делают в центре содействия строительству Подмосковья.
Глава региона отметил, что центр помогает предпринимателям решить многие возникающие вопросы.